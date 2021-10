LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: la Cofidis controlla la corsa (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 15.48 55” di vantaggio per Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo). 15.43 Giacomo Nizzolo ha perso qualche metro, ma viene aiutato da un compagno di squadra a rientrare in gruppo. 15.38 Fanno capolino nel gruppo inseguitore anche alcuni uomini della Cofidis, per lavorare in favore di Elia Viviani. 15.35 Siamo a 50 chilometri dall’arrivo di Borgosesia. 15.31 Nuova accelerata del plotone, con i primi quattro che hanno 45” di vantaggio. 15.27 Ad attestarlo, il fatto che i fuggitivi mantengono ancora 1’04” di vantaggio. 15.24 Il gruppo tiene sotto controllo Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 15.48 55” di vantaggio per Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo). 15.43 Giacomo Nizzolo ha perso qualche metro, ma viene aiutato da un compagno di squadra a rientrare in gruppo. 15.38 Fanno capolino nel gruppo inseguitore anche alcuni uomini della, per lavorare in favore di Elia Viviani. 15.35 Siamo a 50 chilometri dall’arrivo di Borgosesia. 15.31 Nuova accelerata del plotone, con i primi quattro che hanno 45” di vantaggio. 15.27 Ad attestarlo, il fatto che i fuggitivi mantengono ancora 1’04” di vantaggio. 15.24 Il gruppo tiene sotto controllo Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: resistono i quattro in fuga - #Piemonte #DIRETTA: #resistono #quattro - Tradingshooter : TradingShooter fornisce informazioni, studi ed analisi derivanti da tecniche avanzate non convenzionali, basate sul… - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Appuntamento alle 12:55 per la diretta della #GranPiemonte - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:55 per la diretta della #GranPiemonte - zazoomblog : LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: torna Sonny Colbrelli c’è anche Filippo Ganna - #Piemonte #DIRETTA: #torna… -