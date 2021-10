"Io neofascista?". Michetti e la gogna della Gruber: "Ora basta", il gesto estremo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lilli Gruber gli dà del neofascista, ma lui non ci sta e passa alle vie legali: Enrico Michetti ha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere querela nei confronti della conduttrice di Otto e mezzo. Lo ha fatto sapere lui stesso su Facebook: "Non intendo essere diffamato oltre". Secondo il candidato del centrodestra alle amministrative a Roma, infatti, "il dovere dei giornalisti dovrebbe essere quello di fare un'informazione corretta e parlare dopo essersi documentati". "Michetti viene da un mondo della destra, destra, destra. Forse anche un po' neofascista", aveva detto la giornalista durante il suo programma su La7. A tal proposito lui ha replicato: "Non conosco la signora Gruber ma lei evidentemente non conosce me perché ha detto cose infondate". E ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lilligli dà del, ma lui non ci sta e passa alle vie legali: Enricoha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere querela nei confronticonduttrice di Otto e mezzo. Lo ha fatto sapere lui stesso su Facebook: "Non intendo essere diffamato oltre". Secondo il candidato del centrodestra alle amministrative a Roma, infatti, "il dovere dei giornalisti dovrebbe essere quello di fare un'informazione corretta e parlare dopo essersi documentati". "viene da un mondodestra, destra, destra. Forse anche un po'", aveva detto la giornalista durante il suo programma su La7. A tal proposito lui ha replicato: "Non conosco la signorama lei evidentemente non conosce me perché ha detto cose infondate". E ...

