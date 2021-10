Innovazione e sostenibilità, al via il progetto “Pioneer” di Enel X e AdR per l’impiego di batterie second-life (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fiumicino – Grazie alla collaborazione tra Enel X e AdR, le batterie second-life provenienti da veicoli elettrici saranno integrate con un parco solare da 30 MW dell’Aeroporto di Roma Fiumicino in corso di realizzazione entro il 2024, contribuendo a ridurre drasticamente le emissioni dello scalo. Il progetto, denominato Pioneer- airPort sustaInability second life battEry stoRage, si è aggiudicato un finanziamento di oltre 3 milioni di euro dell’Innovation Fund, il fondo dell’Innovazione per il clima dell’UE, e prevede la realizzazione di un innovativo sistema d’accumulo da 10 MWh basato su batterie di veicoli elettrici giunte al loro secondo ciclo di vita, che saranno utilizzate per assorbire l’eccesso ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fiumicino – Grazie alla collaborazione traX e AdR, leprovenienti da veicoli elettrici saranno integrate con un parco solare da 30 MW dell’Aeroporto di Roma Fiumicino in corso di realizzazione entro il 2024, contribuendo a ridurre drasticamente le emissioni dello scalo. Il, denominato- airPort sustaInabilitybattEry stoRage, si è aggiudicato un finanziamento di oltre 3 milioni di euro dell’Innovation Fund, il fondo dell’per il clima dell’UE, e prevede la realizzazione di un innovativo sistema d’accumulo da 10 MWh basato sudi veicoli elettrici giunte al loroo ciclo di vita, che saranno utilizzate per assorbire l’eccesso ...

