Il covid vince ancora, annullato Salone dell’Auto di Ginevra 2022 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Salone dell’Auto di Ginevra non ci sarà neppure nel 2022. Lo rende noto la fondazione Comité permanent du Salon international de l’automobile che ha rinviato al 2023 l’evento. “La decisione di rinviare Il Salone dell’Auto di Ginevra 2022 – spiega il Comitato organizzatore – è stata presa nell’interesse sia delle case automobilistiche sia degli appassionati L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildinon ci sarà neppure nel. Lo rende noto la fondazione Comité permanent du Salon international de l’automobile che ha rinviato al 2023 l’evento. “La decisione di rinviare Ildi– spiega il Comitato organizzatore – è stata presa nell’interesse sia delle case automobilistiche sia degli appassionati L'articolo

