Grande Fratello Vip | la confessione intima di Delia Duran | “Un figlio? Mio marito Alex Belli ha qualche difficoltà | abbiamo fatto degli esami”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Mentre ilè nella casa delVip6,ha rivelato al settimanale Chi alcuni dettagli sulla propria vita privata. Dettagli, questi, che vedono coinvolto ovviamente anche l’attore di CentoVetrine. Parlando del desiderio di allargare la famiglia, la modella venezuelana ha dichiarato: “e io sono a posto, mentre lui ha, anche se non grave“. Poi ha spiegato: “Unè un sogno di tutti e due, la cosa più bella per una coppia che si ama. Ci stiamo provando da due mesi prima che lui entrasse nella Casa, quando uscirà ci metteremo a lavoro e sarà la nostra priorità”. E se ...

Non c'è pace, non c'è tregua tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L'armistizio tra le due opinioniste, che sembrava essere stato sancito nel corso dell'ultima puntata delvip , non ha retto molto. A riaccendere la polemica è l'ex conduttrice de I fatti vostri , che è tornata ad attaccare la Bruganelli per la foto insieme a Magalli. Nell'intervista ......da casa per i suoi malesseri nella Casa del Gf Vip 6 Qualche ore fa Lulù Selassié ha confidato a Manuel Bortuzzo di non essere pienamente contenta dell'avventura nella casa delVip . ...Se nell'intervista diffusa ieri a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice trentina Adriana Volpe, attuale opinionista del Grande Fratello Vip,si era limitata a definire la sua collega Sonia Bruganelli ...