Ex concorrente di GF Vip e Isola dei Famosi confessa: “Hanno provato a uccidermi” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un ex concorrente del GF Vip e dell’Isola dei Famosi ha lanciato una terribile confessione. Ad inizio carriera Hanno provato ad ucciderla: i dettagli. Lory Del Santo è tornata a ripercorrere la sua carriera. L’ex concorrente del GF Vip e de ‘L’Isola dei Famosi‘ ha raccontato una spaventoso aneddoto risalente all’inizio della sua carriera, quando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un exdel GF Vip e dell’deiha lanciato una terribile confessione. Ad inizio carrieraad ucciderla: i dettagli. Lory Del Santo è tornata a ripercorrere la sua carriera. L’exdel GF Vip e de ‘L’dei‘ ha raccontato una spaventoso aneddoto risalente all’inizio della sua carriera, quando L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Gf Vip Manuel Bortuzzo non è il favorito per la vittoria ? Ecco cosa ha detto un ex concorrente - #Manuel… - svnflowhar : il bar vicino all'uni: 'il premio nobel della letteratura non verrà assegnato a nessun concorrente del grande fratello vip' IO MORTA - zazoomblog : GF Vip HOT: un concorrente beccato a fare auto erotismo! Ecco di chi si tratta - #concorrente #beccato #erotismo! - infoitcultura : GF Vip 6, clamoroso ritorno nella casa: riecco una concorrente del 2018? - zazoomblog : Gf Vip 6 una concorrente contro Rosalinda Cannavò: “Falsa dal primo giorno ha recitato!” - #concorrente #contro… -