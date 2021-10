Elisabetta Gregoraci insieme a Briatore. La famiglia riunita vola sull’isola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il piccolo Nathan nuovamente insieme in viaggio. La famiglia vola in Sardegna Elisabetta Gregoraci in queste ultime ore ha aggiornato i suoi follower su Instagram di un nuovo viaggio da affrontare. La modella e conduttrice calabrese si è recata con suo figlio Nathan in Sardegna, un weekend all’insegna del divertimento e del relax? Oltre ad Elisabetta e Nathan, era presente anche l’imprenditore ed ex marito della Gregoraci, Flavio Briatore. La famiglia dunque è tornata a viaggiare insieme, dopo averli rivisti riuniti proprio questa estate tra una vacanza ed un’altra, e a Capri, dove Elisabetta e Flavio sono stati ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021), Flavioe il piccolo Nathan nuovamentein viaggio. Lain Sardegnain queste ultime ore ha aggiornato i suoi follower su Instagram di un nuovo viaggio da affrontare. La modella e conduttrice calabrese si è recata con suo figlio Nathan in Sardegna, un weekend all’insegna del divertimento e del relax? Oltre ade Nathan, era presente anche l’imprenditore ed ex marito della, Flavio. Ladunque è tornata a viaggiare, dopo averli rivisti riuniti proprio questa estate tra una vacanza ed un’altra, e a Capri, dovee Flavio sono stati ...

