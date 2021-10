(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci è voluto qualche giorno, ma alla fine la teoria complottista che associasse il blocco dei social network che si è verificato lunedì pomeriggio, in concomitanza con lo spoglio elettorale, ai risultati del primo turno delle amministrative a Torino è arrivata. Ad avanzarla il candidato della lista Torino Futura Ugoche in un post proprio suafferma: “Non mancano le sensazioni strane relative a quanto sia successo mentre non funzionavanoe i social di Zuckerberg. Ho imparato ad apprezzare l’epiteto di complottista. Di solito quando mi viene dato è perché ho messo le dita nella piaga”. Insomma perla conta dei voti in molti casi non torna e alcuni candidati starebbe già preparando ricorsi “sicuri di aver ricevuto quaranta voti e che se ne sono trovati accreditati poco più di ...

NicolaPorro : ?? L'indagine che coinvolge #Galli, l'epilogo dell'imbarazzante Raggi e il blackout di #Facebook. Questo e altro nel… - borghi_claudio : Diretta: prima delle elezioni - Mov5Stelle : ? Vieni a conoscere i nostri candidati Sindaco nel Nord Italia! Di tutti loro (e dei candidati consiglieri che li… - nuovasocieta : Elezioni e Facebook down, Ugo Mattei grida ai brogli elettorali a #Torino - GabrielParker74 : RT @kiara86769608: Siamo Stelle LE ELEZIONI SI VINCONO ANCHE COSÌ Romani, rivotatelo al ballottaggio!! Gran bella figura del cazz@! https:/… -

Alle ultimeamministrative aveva corso, con una sua lista, per la carica di sindaco di ... cercando di dargli meno spazio possibile, ma Stevanovi, con il suo spregiudicato uso di, non ...'Le parole riportate sudi un eletto in circoscrizione di Fratelli d'Italia sono ovviamente inaccettabili. Per come ...a Torino, esponente di Fratelli d'Italia viene eletto in ...Terzo alle elezioni, il leader di Azione annuncia il suo voto (a titolo personale), ma pone una condizione che fa infuriare il leader m5s Giuseppe Conte ...Non c’è dubbio che l’assenza dai seggi nel primo turno di circa metà degli aventi diritto ha pesato sull’esito complessivo del voto.