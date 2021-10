Elezioni e Facebook down | Ugo Mattei grida ai brogli elettorali

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci è voluto qualche giorno, ma alla fine la teoria complottista che associasse il blocco dei social network che si è verificato lunedì pomeriggio, in concomitanza con lo spoglio elettorale, ai risultati del primo turno delle amministrative a Torino è arrivata. Ad avanzarla il candidato della lista Torino Futura Ugoche in un post proprio suafferma: “Non mancano le sensazioni strane relative a quanto sia successo mentre non funzionavanoe i social di Zuckerberg. Ho imparato ad apprezzare l’epiteto di complottista. Di solito quando mi viene dato è perché ho messo le dita nella piaga”. Insomma perla conta dei voti in molti casi non torna e alcuni candidati starebbe già preparando ricorsi “sicuri di aver ricevuto quaranta voti e che se ne sono trovati accreditati poco più di ...