Crosetto Vs Calenda: "Il Pd prende voti da te e Conte". Lui: "Riesce perché siete criptofascisti" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Crosetto versus Calenda. Il duello, che si consuma su Twitter all’indomani delle elezioni amministrative, è figlio di un’altra polemica: quella tra Calenda e Conte. I due da giorni sono protagonisti di una lite a distanza. Prima l’ex Premier ha dato dell’“arrogante” al leader di azione, poi lui ha risposto: “Giuseppe Conte mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari, considero Conte campione di qualunquismo e trasformismo. Non gli ho mai sentito fare un ragionamento interessante o affrontare una questione con competenza”. A questo punto arriva Crosetto: “Calenda odia Conte. Conte odia Calenda. Calenda non vuole Conte. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021)versus. Il duello, che si consuma su Twitter all’indomani delle elezioni amministrative, è figlio di un’altra polemica: quella tra. I due da giorni sono protagonisti di una lite a distanza. Prima l’ex Premier ha dato dell’“arrogante” al leader di azione, poi lui ha risposto: “Giuseppemi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari, considerocampione di qualunquismo e trasformismo. Non gli ho mai sentito fare un ragionamento interessante o affrontare una questione con competenza”. A questo punto arriva: “odiaodianon vuole. ...

Advertising

HuffPostItalia : Crosetto Vs Calenda: 'Il Pd prende voti da te e Conte'. Lui: 'Riesce perché siete criptofascisti' - 30mirella51 : MEGA SCAZZO TWITTAROLO TRA CROSETTO, FONDATORE DI FRATELLI D’ITALIA, E CALENDA- E BECHIS… - ndiamobenemolto : @Calend_AI odia Conte. Conte odia Calenda. Calenda non vuole Conte. Conte non vuole Calenda. Il PD però riesce a pr… - GPerenne : @peppemiragli Guardo che Crosetto e tutti quelli di fdi fanno parte del cdx dal 1994 . Sono sempre gli stessi . Qui… - Compagno_Pert : Calenda l'ha toccata piano con Crosetto... -