Covid, record di contagi nel Regno Unito: oltre 40mila in un giorno (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovo picco di casi nel bollettino di oggi: si tratta del numero più alto dallo scorso 6 settembre. In leggero calo il dato sui ... Leggi su today (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovo picco di casi nel bollettino di oggi: si tratta del numero più alto dallo scorso 6 settembre. In leggero calo il dato sui ...

Advertising

fattoquotidiano : Il record di morti in Russia, la Romania con le terapie intensive piene: la quarta ondata di Covid colpisce i Paesi… - TizianaFerrario : Il Covid fa strage in Russia, record di 929 morti in un giorno.1800 morti in due giorni.È il risultato x non avere… - Corriere : Pochi vaccinati, niente restrizioni: il Covid dilaga in Russia. Più di 900 morti per 2 giorni consecutivi - Venice_Mariposa : RT @petergomezblog: Il record di morti in Russia, la Romania con le terapie intensive piene: la quarta ondata di Covid colpisce i Paesi col… - cristinapasque : RT @petergomezblog: Il record di morti in Russia, la Romania con le terapie intensive piene: la quarta ondata di Covid colpisce i Paesi col… -