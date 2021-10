Coppa d’Africa | De Laurentiis attivissimo | può andare allo scontro

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Aurelio Deper evitare che i calciatori africani partano per laa gennaio, lo scrive Tuttosport. Il Napoli è primo in classifica ma potrebbe perdere a gennaio alcuni dei suoi calciatori migliori. Anguissa, Osimhen, Koulibaly e Ounas (ora infortunato ndr) sono tra quelli che saranno sicuramente convocati per la. Camerun, Nigeria, Senegal e Algeria non rinunciano ai calciatori del Napoli, che stanno giocando anche molto bene in questo inizio di stagione. Secondo Tuttosport, Delavora al problema: “Desi sta segretamente adoperando affinché si possa evitare una sottrazione tecnica che penalizzerebbe la squadra azzurra nel periodo ...