Cairo sul razzismo | “Ci sarà tolleranza zero E’ una cosa che appartiene alla preistoria”

Urbano Cairo ha parlato così del tema razzismo nella chiacchierata con la stampa a margine del Festival dello Sport a Trento: "Non ero in Assemblea di Lega, stavo venendo qua. Se ne è parlato in modo forte, non è una cosa tollerabile a nessun livello. appartiene alla preistoria, non esiste, si prenderanno delle misure. Non so quali perché non ero presente ma qualcosa di importante verrà fatto. Ci sarà tolleranza zero".

