Auto e monopattini, la mobilità condivisa resiste alla pandemia (di S. Panzeri) (Di giovedì 7 ottobre 2021) (di Stefano Panzeri) Sessanta giorni in zona rossa, 110 giorni con provvedimenti di limitazione alla mobilità e uso diffuso dello smart working. La pandemia ha reso il 2020 l’anno della “immobilità” con tutte le modalità di spostamento a subire forti riduzioni della domanda, in particolare per il trasporto pubblico reo di non garantire il necessario distanziamento fisico a tutela della salute. A reggere l’impatto del calo generalizzato è stato lo sharing, in discesa ma con numeri meno severi delle altre opzioni di spostamento. È quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio nazionale della sharing mobility, network di un centinaio di realtà tra Università, amministrazioni comunali e operatori del comparto della condivisione. Il boom dei servizi con monopattini Nel 2020, per la prima ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) (di Stefano) Sessanta giorni in zona rossa, 110 giorni con provvedimenti di limitazionee uso diffuso dello smart working. Laha reso il 2020 l’anno della “im” con tutte le modalità di spostamento a subire forti riduzioni della domanda, in particolare per il trasporto pubblico reo di non garantire il necessario distanziamento fisico a tutela della salute. A reggere l’impatto del calo generalizzato è stato lo sharing, in discesa ma con numeri meno severi delle altre opzioni di spostamento. È quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio nazionale della sharing mobility, network di un centinaio di realtà tra Università, amministrazioni comunali e operatori del comparto della condivisione. Il boom dei servizi conNel 2020, per la prima ...

Advertising

HuffPostItalia : Auto e monopattini, la mobilità condivisa resiste alla pandemia (di S. Panzeri) - paoloforneris : RT @benzinazero: I monopattini sono pericolosi. Le auto no... [foto] - benzinazero : I monopattini sono pericolosi. Le auto no... [foto] - laHantucci : Per i pedoni pure peggio. Dobbiamo conquistarsi un pezzo di marciapiede da bici, auto e monopattini. - Geronimissimooo : @lampisquan @HuffPostItalia Sono d'accordo! Quindi aboliamo il fumo, i McDonald, i superalcolici, le auto che corro… -