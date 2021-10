Auto contro bus, Sara si arrende in ospedale poco dopo lo schianto. Aveva 28 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una ragazza di 28 anni, Sara Cuomo, ha perso la vita questa mattina poco prima dell’alba in un incidente stradale a Crevalcore, nel Bolognese, sulla statale che conduce a Sant’Agata. La giovane era alla guida di un’utilitaria Kia Picanto, e, per cause da accertare, avrebbe invaso la corsi opposta, mentre sopraggiungeva un pullman, senza passeggeri a bordo. Nell’urto l’utilitaria si è incastrata sotto il pullman. La ragazza è stata estratta ancora viva dalla sua vettura dai vigili del fuoco. Nell’impatto ha riportato gravi lesioni. Sara Cuomo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna ma è morta poco dopo l’arrivo. Si ipotizza anche un malore che ha portato la giovane a perdere il controllo della sua macchina. Illeso il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una ragazza di 28Cuomo, ha perso la vita questa mattinaprima dell’alba in un incidente stradale a Crevalcore, nel Bolognese, sulla statale che conduce a Sant’Agata. La giovane era alla guida di un’utilitaria Kia Picanto, e, per cause da accertare, avrebbe invaso la corsi opposta, mentre sopraggiungeva un pullman, senza passeggeri a bordo. Nell’urto l’utilitaria si è incastrata sotto il pullman. La ragazza è stata estratta ancora viva dalla sua vettura dai vigili del fuoco. Nell’impatto ha riportato gravi lesioni.Cuomo è stata trasportata in codice rosso all’Maggiore di Bologna ma è mortal’arrivo. Si ipotizza anche un malore che ha portato la giovane a perdere illlo della sua macchina. Illeso il ...

