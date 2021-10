Antonio Conte torna in panchina, dopo la cessione del club arriva la proposta (Di giovedì 7 ottobre 2021) che lo riporterà in un campionato amatissimo Un altro club della Premier League cambia proprietà e passa ad un emiro. Ma la svolta è doppiamente importante perché potrebbe riportare subito in panchina Antonio Conte. Il primo passo sarà la cessione del Newcastle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) che lo riporterà in un campionato amatissimo Un altrodella Premier League cambia proprietà e passa ad un emiro. Ma la svolta è doppiamente importante perché potrebbe riportare subito in. Il primo passo sarà ladel Newcastle L'articolo proviene da Inews.it.

