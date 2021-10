Vittorio Brumotti: Brutale Aggressione! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Disavventura per Vittorio Brumotti durante una inchiesta relativa allo spaccio di droga in provincia di Foggia. L’inviato di Striscia la notizia, è finito in ospedale con un trauma facciale a seguito dell’aggressione di un gruppo di spacciatori. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Vittorio Brumotti aggredito: per lui un trauma facciale! L’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti è stato vittima di una Brutale aggressione, proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro. Non è la prima volta che accade, ma questa volta per l’inviato, le conseguenze sono state piuttosto serie. Andiamo per ordine e ricostruiamo quanto accaduto. Brumotti, insieme alla troupe di Striscia, stava documentando lo spaccio di droga a San Bernardino di san Severo in ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Disavventura perdurante una inchiesta relativa allo spaccio di droga in provincia di Foggia. L’inviato di Striscia la notizia, è finito in ospedale con un trauma facciale a seguito dell’aggressione di un gruppo di spacciatori. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda!aggredito: per lui un trauma facciale! L’inviato di Striscia la notiziaè stato vittima di unaaggressione, proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro. Non è la prima volta che accade, ma questa volta per l’inviato, le conseguenze sono state piuttosto serie. Andiamo per ordine e ricostruiamo quanto accaduto., insieme alla troupe di Striscia, stava documentando lo spaccio di droga a San Bernardino di san Severo in ...

