Strage Erba: assolto Azouz, non calunniò Rosa e Olindo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Azouz Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba del 2006, è stato oggi assolto dall'accusa di calunnia "perché il fatto non ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidel 2006, è stato oggidall'accusa di calunnia "perché il fatto non ...

Ultime Notizie dalla rete : Strage Erba Strage Erba: assolto Azouz, non calunniò Rosa e Olindo Azouz Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba del 2006, è stato oggi assolto dall'accusa di calunnia "perché il fatto non sussiste". Lo ha deciso la giudice della settima penale del Tribunale di Milano. Marzouk è finito imputato in ...

Strage Erba, Azouz Marzouk assolto: non diffamò Rosa Bazzi e Olindo Romano. Pm aveva chiesto tre anni e mezzo La Repubblica Strage di Erba, Azouz assolto, non calunniò Rosa e Olindo: “Passo verso la verità” “Sono contento, è un passo nella lotta che stiamo facendo in questi anni per ottenere la verità” ha commentato a caldo Azouz dopo ...

