«Squid Game» | perché tutti ne parlano e perché lo spettatore dovrebbe stare in guardia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il fatto che Hwang Dong-hyuk abbia ammesso con un certo orgoglio di non essere bravo nel gioco di squadra è decisamente curioso visto che il suo nome sta pian piano affollando le cronache di tutto il mondo per aver creato una serie che vede nel gioco il suo asse portante. Per chi vivesse su Marte, la serie in questione è Squid Game, è arrivata, come spesso succede, su Netflix nel completo silenzio lo scorso 17 settembre, ed è diventata in poche settimane un successo globale, uno dei più luminosi sul fronte di quella serialità non aglofona che, fino ad ora, era ad esclusivo appannaggio della Casa di Carta. Squid Game, K-drama dalla gestazione lunga e faticosa – Dong-hyuk ci ha lavorato per dieci anni -, è una storia imprevedibile che ha il sapore del già visto se non fosse per l’aggiunta di un elemento determinante: la declinazione a livello sociale che, proprio dalla Corea del Sud, Paese d’origine della serie, era stata innestata nel circuito audiovisivo internazionale grazie a Bong Joon-ho e al suo Parasite. La trama della serie, che Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix, crede diventerà il più grande successo non in lingua inglese della piattaforma, si sviluppa, infatti, a partire da un sobborgo di periferia e da un uomo, Seong Gi-hun (il bravissimo Lee Jung-jae), che, un po’ come il capofamiglia di Parasite, sogna una vita migliore per sé stesso e la sua famiglia. https://www.youtube.com/watch?v=QNx35yQD58I