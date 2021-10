New World: per il CEO di Amazon i videogiochi saranno un pilastro fondamentale per la società (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Amazon ha lanciato a fine settembre un nuovo gioco chiamato New World, un MMORPG il cui successo iniziale sta dando una grande spinta al gigante della tecnologia. Uno dei più entusiasti è l'attuale CEO di Amazon Andy Jassy, ??che ha affermato alla conferenza ospitata da GeekWire che, a lungo termine, i videogiochi potrebbero diventare la più grande categoria di intrattenimento al mondo. Jassy ha aggiunto che il gioco ha avuto un "eccellente inizio". Bloomberg afferma che, circa una settimana dopo il lancio, New World ha avuto oltre 900.000 giocatori contemporaneamente su Steam, rendendolo il gioco più giocato sulla piattaforma in quel periodo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha lanciato a fine settembre un nuovo gioco chiamato New, un MMORPG il cui successo iniziale sta dando una grande spinta al gigante della tecnologia. Uno dei più entusiasti è l'attuale CEO diAndy Jassy, ??che ha affermato alla conferenza ospitata da GeekWire che, a lungo termine, ipotrebbero diventare la più grande categoria di intrattenimento al mondo. Jassy ha aggiunto che il gioco ha avuto un "eccellente inizio". Bloomberg afferma che, circa una settimana dopo il lancio, Newha avuto oltre 900.000 giocatori contemporaneamente su Steam, rendendolo il gioco più giocato sulla piattaforma in quel periodo. Leggi altro...

