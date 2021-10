Migranti | trasferito il pm che accusava Salvini

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si avvia a conclusione un ciclo caratterizzato soprattutto dalle inchieste sull'immigrazione: il procuratore Patronaggio proposto dal Csm per esserea Cagliari

L'emergenzaPatronaggio si è insediato nella città siciliana nel 2016 e da allora il tema immigrazione è diventato sempre più pressante. Agrigento, anche per la competenza che ha su ... Si avvia a conclusione un ciclo caratterizzato soprattutto dalle inchieste sull'immigrazione: il procuratore Patronaggio proposto dal Csm per essere trasferito a Cagliari ... Un appello a tutte le Prefetture e ai Comuni siciliani che hanno accolto le salme di migranti «per lasciarli riposare in pace dove sono stati sepolti originariamente» ...