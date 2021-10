Mariolina non ce l’ha fatta: prima l’intervento estetico, poi il coma durato 5 anni e le accuse ai medici (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un’intera comunità sotto choc. La donna lascia marito e figli. Si tratta della 65enne Mariolina Vargiu, che il 28 novembre nel 2016 si era sottoposta a un intervento chirurgico presso la Clinica Estetica di Spresiano, in provincia di Treviso. Mariolina Vargiu era residente a Cessalto ma originaria di Villacidro, in provincia di Cagliari, e il 2 ottobre il suo cuore ha smesso di battere per sempre. La 65enne si trovava in uno stato vegetativo dal 2016, anno in cui si è sottoposta a un intervento di chirurgia presso la Clinica Estetica di Spresiano per rifarsi il seno e le palpebre. Il cuore di Mariolina non ha più retto e lascia per sempre marito e figli, che hanno chiesto un risarcimento pari a un milione e 400mila euro, attraverso il legale Alessandro De Paoli del foro di Pordenone, mentre resta aperto il fascicolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un’intera comunità sotto choc. La donna lascia marito e figli. Si tratta della 65enneVargiu, che il 28 novembre nel 2016 si era sottoposta a un intervento chirurgico presso la Clinica Estetica di Spresiano, in provincia di Treviso.Vargiu era residente a Cessalto ma originaria di Villacidro, in provincia di Cagliari, e il 2 ottobre il suo cuore ha smesso di battere per sempre. La 65enne si trovava in uno stato vegetativo dal 2016, anno in cui si è sottoposta a un intervento di chirurgia presso la Clinica Estetica di Spresiano per rifarsi il seno e le palpebre. Il cuore dinon ha più retto e lascia per sempre marito e figli, che hanno chiesto un risarcimento pari a un milione e 400mila euro, attraverso il legale Alessandro De Paoli del foro di Pordenone, mentre resta aperto il fascicolo ...

