La Lega perde terreno nelle grandi città e cede voti a Fratelli d’Italia e all’astensione. Ecco i numeri (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Lega perde terreno nelle metropoli e cede voti a Fratelli d’Italia. A mostrare tutti i numeri dell’ascesa di FdI è La Repubblica. Secondo il quotidiano, le percentuali di voto di questa tornata per la “Lega nazionale” si muovono intorno a quelle del 2016. «Su Milano il Carroccio riesce a fare addirittura peggio di cinque anni fa. Il filotto delle ultime quattro elezioni, nel voto cittadino, è: 11,8% nelle comunali 2016, poi 18 (regionali del 2018), 27,4 (europee 2019), infine 10,74. Bologna, stesso schema: 10,3, poi 21,9, poi 18,5, ieri l’altro 7,7 per cento. Nella Capitale: 2,7 per cento, 8,5, poi 25,8, adesso 5,9. Infine a Torino: 5,8, dopo 26,1, poi 26,9, per ultimo 9,84». L’ascesa di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lametropoli e. A mostrare tutti idell’ascesa di FdI è La Repubblica. Secondo il quotidiano, le percentuali di voto di questa tornata per la “nazionale” si muovono intorno a quelle del 2016. «Su Milano il Carroccio riesce a fare addirittura peggio di cinque anni fa. Il filotto delle ultime quattro elezioni, nel voto cittadino, è: 11,8%comunali 2016, poi 18 (regionali del 2018), 27,4 (europee 2019), infine 10,74. Bologna, stesso schema: 10,3, poi 21,9, poi 18,5, ieri l’altro 7,7 per cento. Nella Capitale: 2,7 per cento, 8,5, poi 25,8, adesso 5,9. Infine a Torino: 5,8, dopo 26,1, poi 26,9, per ultimo 9,84». L’ascesa di ...

