'Il Signore degli Anelli', Elijah Wood: un orco era ispirato a Harvey Weinstein (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fra i molti orchi che compaiono nella trilogia del 'Signore degli Anelli', uno era modellato sul volto di Harvey Weinstein : una decisione presa dal regista Peter Jackson come vendetta nei confronti ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fra i molti orchi che compaiono nella trilogia del '', uno era modellato sul volto di: una decisione presa dal regista Peter Jackson come vendetta nei confronti ...

Advertising

febo287 : Com'era la storia dei complottisti terrapiattisti? Io non penso sarà possibile fermarli, il processo è iniziato. La… - spartiato82 : @EnricoLetta @LiaQuartapelle @Corriere A questo signore hanno spiegato che nelle democrazie esistono idee contrappo… - _manu_41222297 : RT @Maxwhitesand3: Analogamente nel talmud le parole cattive alimentano il signore degli inferi. Non possiamo 'creare la luce', ma ad esemp… - arsxs : @OfficinaDiMarK @Laila1231320 Nessuna novità in convento, purtroppo. Fosse per me la religione non esisterebbe, tro… - bearbops : Aldo ha affermato che stanotte riprenderà possesso del suo letto, probabilmente vedremo una battaglia tra lui e Lul… -