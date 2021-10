GF Vip, Alex Belli ammette: “Mi piace Soleil, ma…” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mentre le dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip si fanno sempre più complicate, nascono anche le prime simpatie, come quella tra Soleil Sorge e Alex Belli. Ai telespettatori più attenti del reality show di Canale 5 non è sfuggito che nell’ultima settimana, complice l’isolamento della ragazza dal resto del gruppo femminile, i due si sono molto avvicinati. A mettere in chiaro il loro rapporto ci ha pensato però Belli. GF Vip, Raffaella Fico litiga con Miriana Trevisan: “Falsa” Volano parole pesanti tra le due showgirl che si scambiano reciproche accuse sul loro comportamento nella casa GF Vip, l’avvicinamento tra Soleil Sorge e Alex Belli Parlando con le ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mentre le dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip si fanno sempre più complicate, nascono anche le prime simpatie, come quella traSorge e. Ai telespettatori più attenti del reality show di Canale 5 non è sfuggito che nell’ultima settimana, complice l’isolamento della ragazza dal resto del gruppo femminile, i due si sono molto avvicinati. A mettere in chiaro il loro rapporto ci ha pensato però. GF Vip, Raffaella Fico litiga con Miriana Trevisan: “Falsa” Volano parole pesanti tra le due showgirl che si scambiano reciproche accuse sul loro comportamento nella casa GF Vip, l’avvicinamento traSorge eParlando con le ...

