GF Vip 6, lacrime di commozione in Casa: il gesto da pelle d’oca di Manuel – VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un gesto da pelle d’oca che ha fatto commuovere tutti i coinquilini del GF Vip 6: Manuel l’ha fatta grossa! Che emozione ?? immagino la gioia di Manuel #gfvip pic.twitter.com/j0uIWrEhRo — Life is a fucki??g bitch (@AnaMari32352845) October 6, 2021 Una gioia inspiegabile, l’emozione sul volto dei coinquilini evidente, Manuel Bortuzzo è uscito dal confessionale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Undache ha fatto commuovere tutti i coinquilini del GF Vip 6:l’ha fatta grossa! Che emozione ?? immagino la gioia di#gfvip pic.twitter.com/j0uIWrEhRo — Life is a fucki??g bitch (@AnaMari32352845) October 6, 2021 Una gioia inspiegabile, l’emozione sul volto dei coinquilini evidente,Bortuzzo è uscito dal confessionale L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Lulù Selassié in lacrime per Manuel Brotuzzo: “Voglio andare via” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il gesto di Manuel fa crollare Lulù: lacrime nel cuore della notte - infoitcultura : GF Vip 6, disperazione e lacrime: “Voglio andare via” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lulù chiede conferme a Manuel ma il gesto di lui la fa crollare: lacrime nella notte - infoitcultura : GF Vip, Lulù in lacrime per Manuel Bortuzzo: “Me ne vorrei andare” -