Eurovision Song Contest 2022, spunta un altro nome per la conduzione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Se il Festival di Sanremo 2022 ha già il suo conduttore, le cose non sarebbero ancora certe per l’Eurovision Song Contest 2022 che, in questi giorni, sta regalando diversi colpi di scena. Proprio oggi la conduzione dell’evento è stata accostata al nome di Mika. Si, avete letto bene. Stando a quanto leggiamo su Bubino Blog, infatti, si vocifera che 3 o 4 saranno i volti di personaggi del panorama televisivo e musicale italiano che potrebbero alternarsi alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022. Ma da dove è saltato fuori il nome di Mika, attuale giudice di X Factor? Pare che a rivelare questa indiscrezione sia stato Gabriele Corsi a Radio Deejay, ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Se il Festival di Sanremoha già il suo conduttore, le cose non sarebbero ancora certe per l’che, in questi giorni, sta regalando diversi colpi di scena. Proprio oggi ladell’evento è stata accostata aldi Mika. Si, avete letto bene. Stando a quanto leggiamo su Bubino Blog, infatti, si vocifera che 3 o 4 saranno i volti di personaggi del panorama televisivo e musicale italiano che potrebbero alternarsi alladell’. Ma da dove è saltato fuori ildi Mika, attuale giudice di X Factor? Pare che a rivelare questa indiscrezione sia stato Gabriele Corsi a Radio Deejay, ...

Advertising

IlContiAndrea : #Cattelan “Con la Rai si parla e si ragiona in vista dell’Eurovision Song Contest di maggio e anche di altre due pu… - zazoomblog : Eurovision Song Contest 2022 in Italia: poco fa su Radio Deejay annunciato quello che dovrebbe essere il conduttore… - adatorelli : RT @IsaeChia: #EurovisionSongContest 2022 in Italia: poco fa su Radio Deejay annunciato quello che dovrebbe essere il conduttore #Esc #Esc… - MauroGrasselli : #Mika condurrà l’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà il prossimo maggio in Italia. #Eurovision2022 - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #Mika conduttore dell'#Eurovision Song Contest 2022, le prime indiscrezioni -