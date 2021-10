È in corso una clamorosa fuga di dati riguardante Twitch (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si parla del più grande attacco hacker che sia mai stato effettuato contro Twitch, la piattaforma di streaming che – in queste ore – sta finendo nell’occhio del ciclone, perché un utente anonimo ha pubblicato un file molto pesante su 4chan (circa 125 GB di dati) contenente diverse informazioni relative sia alla piattaforma stessa, sia agli utenti che se ne servono. Per questo motivo, è bene effettuare delle modifiche ai propri profili e aggiornare la propria password. Il problema è che il leak di dati che si evince da questo file pubblicato su 4chan è davvero molto ampio e potrebbe riguardare molto più che il singolo profilo del singolo utente. LEGGI ANCHE > Twitch va finalmente incontro all’odio che circola sulla sua piattaforma Attacco hacker contro Twitch, un leak gigantesco Il sito specialistico ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si parla del più grande attacco hacker che sia mai stato effettuato contro, la piattaforma di streaming che – in queste ore – sta finendo nell’occhio del ciclone, perché un utente anonimo ha pubblicato un file molto pesante su 4chan (circa 125 GB di) contenente diverse informazioni relative sia alla piattaforma stessa, sia agli utenti che se ne servono. Per questo motivo, è bene effettuare delle modifiche ai propri profili e aggiornare la propria password. Il problema è che il leak diche si evince da questo file pubblicato su 4chan è davvero molto ampio e potrebbe riguardare molto più che il singolo profilo del singolo utente. LEGGI ANCHE >va finalmente incontro all’odio che circola sulla sua piattaforma Attacco hacker contro, un leak gigantesco Il sito specialistico ...

RaiPlay : Tra l’@orchestraccia e la Rai è in corso una difficile negoziazione. Il piano della banda è guadagnare tempo grazie… - emergenzavvf : #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco in corso lungo il #Tevere, nei pressi del Ponte di Ferro, per un #incendio ch… - myrtamerlino : I processi si fanno in tribunale e la giustizia segue il suo corso. Ma faccio una riflessione. In Italia uno stupra… - Respiri_lievi : Sto passando la pausa pranzo seduta su una panchina con gli amici di mia nonna a guardare i lavori in corso, almeno mi faccio una cultura. - martinaexmare : Oggi riascolto di nuovo una lezione del mio professore preferito dopo 3 anni, pregate per me affinché risolva la so… -

Ultime Notizie dalla rete : corso una PNRR, Cozzolino: enorme flusso di risorse pubbliche verso Italia e Sud ... regionali e locali " ha evidenziato Moretta " devono sviluppare al più presto una capacità di ... Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentata la quarta edizione del corso dell'Ordine dei ...

La giustizia riparativa Vittima del reato sarà considerato anche il familiare di una persona a la cui morte è stata causata ... ritrattabilità del consenso, confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di ...

Agguato in corso Venezia, 5 colpi di pistola ad un uomo che stava salendo in auto La Stampa Una campagna europea, per aumentare la consapevolezza sulla Charcot-Marie-Tooth Uno dei principali problemi incontrati da chi soffre della malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT) - patologia neuromuscolare invalidante del sistema nervoso periferico, ancora senza cura, nota anche co ...

La Formula Uno in una stanza Siamo andati alla Wave Italy per provare uno dei suoi sim rig. Sono progettati e costruiti a Maranello, mentre al Training Center di Verona è possibile imparare e allenarsi, grazie a un tutor e alla s ...

... regionali e locali " ha evidenziato Moretta " devono sviluppare al più prestocapacità di ... Neldell'incontro è stato inoltre presentata la quarta edizione deldell'Ordine dei ...Vittima del reato sarà considerato anche il familiare dipersona a la cui morte è stata causata ... ritrattabilità del consenso, confidenzialità delle dichiarazioni rese neldel programma di ...Uno dei principali problemi incontrati da chi soffre della malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT) - patologia neuromuscolare invalidante del sistema nervoso periferico, ancora senza cura, nota anche co ...Siamo andati alla Wave Italy per provare uno dei suoi sim rig. Sono progettati e costruiti a Maranello, mentre al Training Center di Verona è possibile imparare e allenarsi, grazie a un tutor e alla s ...