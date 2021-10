Da Prodi a Letta a Di Maio, grande festa per i 70 anni di Bersani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mezzo governo, una schiera di ex-segretari, vecchi ‘compagni’, collaboratori dei tempi del ministero e amici di sempre. Tutti oggi all’ora di pranzo al Palazzo delle Esposizioni a Roma, apprende l’Adnkronos, a festeggiare Pier Luigi Bersani per i suoi 70 anni. La delegazione Pd di governo al completo con Andrea Orlando, Dario Franceschini e Lorenzo Guerini. Una nutrita rappresentanza M5S con i ministri Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Federico D’Incà e il presidente della Camera, Roberto Fico. E poi qualche decennio di storia del centrosinistra a partire da Romano Prodi accompagnato dalla moglie Flavia a Massimo D’Alema, agli ex-segretari dem Walter Veltroni e Nicola Zingaretti fino all’attuale Enrico Letta con il vice Peppe Provenzano. Ovviamente Roberto Speranza con tutti i parlamentari di Leu e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mezzo governo, una schiera di ex-segretari, vecchi ‘compagni’, collaboratori dei tempi del ministero e amici di sempre. Tutti oggi all’ora di pranzo al Palazzo delle Esposizioni a Roma, apprende l’Adnkronos, a festeggiare Pier Luigiper i suoi 70. La delegazione Pd di governo al completo con Andrea Orlando, Dario Franceschini e Lorenzo Guerini. Una nutrita rappresentanza M5S con i ministri Luigi Di, Stefano Patuanelli, Federico D’Incà e il presidente della Camera, Roberto Fico. E poi qualche decennio di storia del centrosinistra a partire da Romanoaccompagnato dalla moglie Flavia a Massimo D’Alema, agli ex-segretari dem Walter Veltroni e Nicola Zingaretti fino all’attuale Enricocon il vice Peppe Provenzano. Ovviamente Roberto Speranza con tutti i parlamentari di Leu e ...

