Alex Belli bacia Katia Ricciarelli: la reazione di Delia Duran (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alex Belli bacia tutte e la moglie, l'attrice venezuelana Delia Duran non la prende bene. Ecco cosa ha scritto su Instagram I baci di Alex Belli stanno diventando il "cuore" del gossip dell'edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Il popolare attore della fiction CentoVetrine, infatti, dopo essere stato "corteggiato" da una della sorelle Selassiè e aver flirtato con Soleil Sorge ieri è passato alle vie di fatto con Katia Ricciarelli. Ecco cosa ì successo. Facciamo un salto indietro a quasi un mese fa quando la sera di lunedì 13 settembre i Vip della sesta edizione del reality show hanno aperto la casa di Cinecittà. Alex Belli è da subito entrato nel mirino di diverse concorrenti, del ...

