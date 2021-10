Xiaomi Mi 11 Ultra ottiene MIUI 12.5 Enhanced Edition in Europa (Di martedì 5 ottobre 2021) Anche la variante europea di Xiaomi Mi 11 Ultra ha iniziato a ricevere la nuova versione della MIUI. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 5 ottobre 2021) Anche la variante europea diMi 11ha iniziato a ricevere la nuova versione della. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi Mi 11 Ultra ottiene MIUI 12.5 Enhanced Edition in Europa - Litu_ck : RT @91mobiles: Apple iPhone 13 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Ultra: Camera comparison - sachinhagare92 : RT @91mobiles: Apple iPhone 13 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Ultra: Camera comparison - balaji_1212 : RT @91mobiles: Apple iPhone 13 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Ultra: Camera comparison - 91mobiles : Apple iPhone 13 Pro vs Xiaomi Mi 11 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Ultra: Camera comparison -