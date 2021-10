Viveva in una discarica | adesso è diplomata e studia all’università

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 ottobre 2021) . La vita è dura per tutti, ma per qualcuno la salita comincia subito, già da bambini. Credit foto È stato questo per esempio il caso della ragazza cambogiana Sophy Ron, che fino agli 11 anni non era mai andata a scuola, non aveva mai conosciuto una casa vera e passava le sue giornate a raccogliere oggetti da una, nel puzzo e nella sporcizia. Oggi per fortuna è una ragazza che è riuscita a prendere un diploma e a iscriversi a un corso pre-universitario presso l’università australiana di Melbourne. Come si diceva, prima del suo undicesimo compleanno Sophy non aveva mai messo piede in un’aula scolastica né aveva mai vissuto sotto un tetto vero e proprio. In realtà non aveva mai neppure passato del tempo e condiviso dei giochi con dei suoi coetanei. Tutto il suo mondo era lain cui: una “casa” a cielo aperto ...