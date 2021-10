Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il centro-sinistra vince nelle città al voto a Milano Napoli Bologna vincono al primo turno sala Manfredi e Lepore vanno al ballottaggio ache conceda la sindaca raggi Michetti Gualtieri a Torino per il dopo appendino l’altra Lorusso da Milano a Trieste fra di piazza in russo al centrodestra alla Regione Calabria con Occhiuto al 54,7 che batte la candidata del centrosinistra Amalia Cecilia Bruni è il sindaco di Napoli De Magis al pb26 G delle suppletive per la camera Letta vincenziana caso ail primo partito in molte città premi all’alleanza con il Movimento 5 Stelle che da solo crolla a cominciare dalle città governato nel centrodestra Fratelli d’Italia supera la lega che a Milano si ferma al 11% una grande vittoria del PD ...