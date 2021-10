"Non funzionava bene?". Giucas Casella e Katia Ricciarelli, notte di sesso: roba troppo spinta, Signorini ferma tutto (Di martedì 5 ottobre 2021) Forse tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli, in passato, c'è stato qualcosa. Probabilmente un flirt. Chissà. Per adesso, la notizia inaspettata viene lanciata dall'illusionista nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la puntata è quella di lunedì 4 ottobre. Giucas senza freni: prima il coming out (dicendo di aver avuto rapporti con uomini) e poi la storia lampo con la cantante. Ma andiamo per gradi. Katia dice: “È per questo che non mi hai mai fatto la corte?“. Giucas risponde: “Ma te l'ho fatta sempre io la corte, non è vero. Che dobbiamo dire quella notte li? No…“. Signorini chiede spiegazioni alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Forse tra, in passato, c'è stato qualcosa. Pbilmente un flirt. Chissà. Per adesso, la notizia inaspettata viene lanciata dall'illusionista nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso, la puntata è quella di lunedì 4 ottobre.senza freni: prima il coming out (dicendo di aver avuto rapporti con uomini) e poi la storia lampo con la cantante. Ma andiamo per gradi.dice: “È per questo che non mi hai mai fatto la corte?“.risponde: “Ma te l'ho fatta sempre io la corte, non è vero. Che dobbiamo dire quellali? No…“.chiede spiegazioni alla ...

