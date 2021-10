Meteo, forte perturbazione si diffonde in tutta Italia: le previsioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Meteo, forte perturbazione si diffonde in tutta Italia con rovesci anche intensi in diverse regioni: le previsioni e le temperature. MeteoNella giornata di oggi continuerà a diffondersi una perturbazione su tutta Italia, addio quindi alle giornate soleggiate che abbiamo visto nei giorni scorsi. Si presenteranno oggi 5 ottobre condizioni di intenso maltempo al Nord, segnatamente su Alpi e Prealpi con precipitazioni anche molto intense. Rischio nubifragi anche sui settori montuosi del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia. In Pianura Padana ci saranno invece degli spazi soleggiati alternati a molte nubi e locali rovesci improvvisi. Siamo anche su Telegram: seguici ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021)siincon rovesci anche intensi in diverse regioni: lee le temperature.Nella giornata di oggi continuerà arsi unasu, addio quindi alle giornate soleggiate che abbiamo visto nei giorni scorsi. Si presenteranno oggi 5 ottobre condizioni di intenso maltempo al Nord, segnatamente su Alpi e Prealpi con precipitazioni anche molto intense. Rischio nubifragi anche sui settori montuosi del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia. In Pianura Padana ci saranno invece degli spazi soleggiati alternati a molte nubi e locali rovesci improvvisi. Siamo anche su Telegram: seguici ...

3BMeteo : Brutta notizia #meteo: domani ancora forte #maltempo - iconaclima : ?? Si apre una giornata di FORTE MALTEMPO: è allerta rossa in 3 regioni! Controlla gli aggiornamenti: ??… - Ulisseonline : CAVA DE' TIRRENI, IL METEO di ULISSE Forte maltempo - - ilfaroonline : Meteo martedì: forte perturbazione in transito sull’Italia, con temporali e nubifragi - wisebenefit : RT @iconaclima: Forte #maltempo in #Liguria: ALLERTA ROSSA e scuole chiuse. Sono in corso delle alluvioni e si sono registrate diverse fran… -