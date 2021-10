Luana D’Orazio | chiuse le indagini per la morte sul lavoro | 3 indagati

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 ottobre 2021)ledalla procura di Prato sulladi. La 22enne pistoiese, madre di un bimbo di 5 anni, è deceduta nell’azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato ‘Orditura’ il 3 maggio scorso. Per ladell’operaia, trascinata e stritolata da un orditoio sonola titolare dell’azienda,Coppini, il marito Daniele Faggi, considerato l’amministratore di fatto, e il tecnico manutentore Mario Cusimano. Per tutti e tre i reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul. L’avviso di conclusione delleè stato notificato oggi. Nelle prossime settimane la Procura formulerà la richiesta ...