LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in quattro in fuga (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.02 Inizia il circuito di Varese. Otto tornate da 13 chilometri con la tradizionale ascesa al Montello, un chilometro tra il 7 ed il 9%, oltre allo strappo finale che porta al traguardo. 12.58 Masotto, unico italiano in fuga, è un classe 1999, stagista con la Vini Zabù da quest’estate. 12.54 Percorsi i primi 40 chilometri di gara. 12.50 Ritardo del gruppo di 3?. 12.46 Partita definitivamente la fuga di giornata: quattro uomini all’attacco. Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù). 12.42 Vanno per raggrupparsi le due coppie di attaccanti. 12.38 Il gruppo si è definitivamente rialzato e dista ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.02 Inizia il circuito di Varese. Otto tornate da 13 chilometri con la tradizionale ascesa al Montello, un chilometro tra il 7 ed il 9%, oltre allo strappo finale che porta al traguardo. 12.58 Masotto, unico italiano in, è un classe 1999, stagista con la Vini Zabù da quest’estate. 12.54 Percorsi i primi 40 chilometri di gara. 12.50 Ritardo del gruppo di 3?. 12.46 Partita definitivamente ladi giornata:uomini all’attacco. Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù). 12.42 Vanno per raggrupparsi le due coppie di attaccanti. 12.38 Il gruppo si è definitivamente rialzato e dista ...

