Elezioni Marino | è ballottaggio tra Stefano Cecchi e Carlo Colizza

(Di martedì 5 ottobre 2021) . La spaccatura del centrodestra, con il partito di Giorgia Meloni separato dal resto della coalizione, non ha portato bene a, che si è fermato al 32,20% delle preferenze, ottenendo 6.260 voti. Dietro di lui, con 4.971 voti: il rappresentate di Movimento 5 Stelle,Verde, Energie Positive econ te ha raggiunto il 25,57% delle preferenze.17 e 18 ottobre: sfida aperta, supportato da Lega, Forza Italia, Cittadini di, Movimento Cittadino, Emergenza ambiente Santa Maria delle Mole, Europa in comune e Costruiamo il decentramento, adesso deve sperare nel supporto dei 3.079 ottenuti da Fabrizio De Santis, mentrepunterà sui 4.239 ottenuti da ...

Alle elezioni 2021 nel Comune di Dronero vince Mauro Astesano con la lista Vivi Dronero: ecco tutti i dati sulle preferenze.
Elezioni Napoli, non solo il nuovo sindaco e una netta maggioranza in Consiglio comunale. La coalizione formata da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altri partiti di centrosinistra vince anche ...