Elezioni comunali | Salvini fa autocritica Processo dei ?nordisti? | «Devi cambiare linea»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Da buon ex ?comunista padano?, Matteofain diretta tv per evitare che si apra unnei suoi confronti, nella Lega e nella coalizione. «Nelle grandi...

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: il Partito Democratico è la lista più votata alle elezioni comunali a #Torino,… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - DUNDARKESAPLI : #raggi saluta ha pagato suoi errori gestione male #roma #sporco e molte disordini non ha. Saputo gestire suo ru… - Daniele_Manca : #voto2021, crolla l’affluenza: nelle grandi città il dato peggiore di sempre. A Milano, Roma e Bologna la partecipa… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

... portando alla vittoria di Gabriele Albertini (Polo della libertà), pure lui riconfermato al primo turno allesuccessive, nel 2001. Come la maggior parte dei suoi colleghi di lì in poi (il ...Due sono i risultati ritenuti sorprendenti durante le, con circa 5% di voti ottenuti a Trieste e a Rimini togliendosi di dosso l'etichetta del "partito dello zero virgola"....Elezioni assai tese, ricche di polemiche, soprattutto negli ultimi giorni. E che potrebbero arrivare al verdetto definitivo soltanto tra due settimane. Giuseppe Aiello è sì in netto vantaggio sui tre ...Le elezioni comunali romane, per quanto combattute, sono andate alla fine come previsto: Enrico Michetti 30,21%, Roberto Gualtieri 27,02%, Carlo ...