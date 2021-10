Concorsi truccati all’Università, indagato anche Massimo Galli con altri 23 docenti (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 24 i docenti universitari indagati dalla procura di Milano per irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina ed Odontoiatria dell’Università Statale del capoluogo lombardo, oltre che su assunzioni di docenti, assistenti universitari e dirigenti sanitari. Sotto accusa, tra i 33 indagati in tutto, c’è anche il noto infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. L’inchiesta ipotizza a vario titolo i reati di associazione a delinquere, corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e falso materiale. Nel frattempo i carabinieri del Nas di Milano stanno effettuando le perquisizioni: sarebbero coinvolti anche gli atenei di Pavia, Torino, Roma e Palermo. Come riporta ilfattoquotidiano.it è stato contestato anche un ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 24 iuniversitari indagati dalla procura di Milano per irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina ed Odontoiatria dell’Università Statale del capoluogo lombardo, oltre che su assunzioni di, assistenti universitari e dirigenti sanitari. Sotto accusa, tra i 33 indagati in tutto, c’èil noto infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. L’inchiesta ipotizza a vario titolo i reati di associazione a delinquere, corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e falso materiale. Nel frattempo i carabinieri del Nas di Milano stanno effettuando le perquisizioni: sarebbero coinvoltigli atenei di Pavia, Torino, Roma e Palermo. Come riporta ilfattoquotidiano.it è stato contestatoun ...

Advertising

Adnkronos : #Galli indagato per concorsi truccati all’università. - Corriere : ?? Massimo Galli indagato - Corriere : Concorsi universitari truccati, Massimo Galli indagato con altri professori per falso i... - ALisimberti : RT @fratotolo2: #MassimoGalli è fra i 24 professori indagati per turbativa d’asta e falso ideologico dalla Procura di Milano in una inchies… - Giagios2 : RT @FmMosca: #OttobreRosso Si inizia. (Lo Stato italiano esiste, a breve gli usurpatori al soldo di #Pfizer saranno smascherati) Non contat… -