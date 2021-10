Cina, ancora divieti: esce regolamentazione contro le microtransazioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo giro di vite in Cina nei confronti del mondo dei videogiochi: il governo di Pechino ha deciso di regolamentare le microtransazioni all’interno degli stessi giochi, ed ora vi spieghiamo come funziona questa nuova legge, i dettagli. In Cina leggi che limitano le microtransazioni: i dettagli (Foto ProjectNerd)L’obiettivo del partito comunista è quello di limitare il più possibile queste transazioni monetarie fra i più giovani, e vediamo nel dettaglio come funzionano. I bambini che hanno meno di otto anni non potranno assolutamente effettuare degli acquisti digitali. microtransazioni vietati in Cina fra i più giovani: i dettagli (Foto Corriere)Coloro che invece hanno unìetà compresa fra gli 8 anni (già compiuti) e i 16, potranno effettuare microtransizioni ma senza ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo giro di vite innei confronti del mondo dei videogiochi: il governo di Pechino ha deciso di regolamentare leall’interno degli stessi giochi, ed ora vi spieghiamo come funziona questa nuova legge, i dettagli. Inleggi che limitano le: i dettagli (Foto ProjectNerd)L’obiettivo del partito comunista è quello di limitare il più possibile queste transazioni monetarie fra i più giovani, e vediamo nel dettaglio come funzionano. I bambini che hanno meno di otto anni non potranno assolutamente effettuare degli acquisti digitali.vietati infra i più giovani: i dettagli (Foto Corriere)Coloro che invece hanno unìetà compresa fra gli 8 anni (già compiuti) e i 16, potranno effettuare microtransizioni ma senza ...

