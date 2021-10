Chiellini | “Da toscano mi sono vergognato per gli insulti a Koulibaly”

Advertising

LaStampa : Chiellini: “I cori razzisti di Firenze? Mi sono vergognato, come italiano e come toscano” - SkySport : #ItaliaSpagna, #Chiellini: 'Insulti razzisti a #Koulibaly? Da toscano mi sono vergognato' #SkySport - ilnapolionline : Chiellini, capitano Italia: 'Koulibaly? Mi sono vergognato da toscano' - - riccardo_71 : RT @SkySport: #ItaliaSpagna, #Chiellini: 'Insulti razzisti a #Koulibaly? Da toscano mi sono vergognato' #SkySport - VincenzoIanno16 : RT @LaStampa: Chiellini: “I cori razzisti di Firenze? Mi sono vergognato, come italiano e come toscano” -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini toscano

In conferenza stampa anche il capitano azzurro, Giorgio. "La semifinale fu una partita ... Da italiano emi sono vergognato. In Europa parlano dell'Italia come un paese razzista, ...... o meglio, il microfono è passato in mano al capitano, che ha ripercorso il cammino degli ... Mi sono vergognato, come italiano e, anche perché l'Italia per me non è un paese razzista. ..."Gli insulti a Koulibaly? È inaccettabile. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano, anche perché l'Italia per me non ...Giorgio Chiellini, capitano della nazionale italiana ... Mi sono vergognato, sia come italiano che come toscano, anche perché l’Italia per me non è un paese razzista. È un qualcosa di inaccettabile, ...