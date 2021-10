Capitano Kirk di Star Trek andrà davvero nello spazio | l’attore William Shatner vola in orbita con Jeff Bezos

Advertising

ilpost : L’attore William Shatner, che interpretava il capitano Kirk in “Star Trek”, sarà la persona più anziana ad andare n… - fattoquotidiano : Il capitano Kirk della serie televisiva Star Trek andrà davvero nello spazio grazie a Jeff Bezos - RaiNews : William Shatner a 90 anni diventerà la persona più anziana che abbia mai volato nello spazio #BlueOrigin… - Alex_Bonomo : RT @wireditalia: Il lancio previsto per le 10.55 ore italiane: la star soffierà il primato a Tom Cruise e al capitano Kirk William Shatner.… - cheaterbag : RT wireditalia 'Il lancio previsto per le 10.55 ore italiane: la star soffierà il primato a Tom Cruise e al capitan… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitano Kirk

Il lancio previsto per le 10.55 ore italiane: la star soffierà il primato a Tom Cruise e alWilliam Shatner. Mosca sorpassa Hollywood nella corsa allo spazio del cinema Questa volta la mission è stata impossible anche per lui : Tom Cruise non sarà, come annunciato, il primo ...William Shatner è per molti una vera e propria leggenda, grazie anche e soprattutto per il fatto di aver interpretato ilnella serie televisiva di fantascienza Star Trek . Ora, l'attore 89enne sarà la persona più anziana ad andare nello spazio profondo, grazie a un lancio organizzato da Blue Origin , la ...Il prossimo 12 ottobre, William Shatner, noto come Kirk in Star Trek, andrà nello spazio a bordo della Blue Origin di Jeff Bezos.William Shatner è per molti una vera e propria leggenda, grazie anche e soprattutto per il fatto di aver interpretato il capitano Kirk nella serie televisiva di fantascienza Star Trek. Ora, l’attore ...