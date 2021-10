Bayern Monaco, Lewandowski pronto a legarsi a vita ai bavaresi (Di martedì 5 ottobre 2021) Robert Lewandowski pronto a firmare un rinnovo di contratto che lo legherebbe al Bayern Monaco fino a fine carriera In Germania sono sicuri: Robert Lewandowski è pronto a chiudere la propria carriera al Bayern Monaco. Come riferito dalla BILD, il bomber polacco, fresco vincitore della scarpa d’oro, presto rinnoverà il proprio contratto con la società bavarese. La nuova scadenza sarebbe nel giugno del 2025, quando il numero 9 avrà raggiunto i 37 anni. L’attuale ingaggio è di 20 milioni lordi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberta firmare un rinnovo di contratto che lo legherebbe alfino a fine carriera In Germania sono sicuri: Roberta chiudere la propria carriera al. Come riferito dalla BILD, il bomber polacco, fresco vincitore della scarpa d’oro, presto rinnoverà il proprio contratto con la società bavarese. La nuova scadenza sarebbe nel giugno del 2025, quando il numero 9 avrà raggiunto i 37 anni. L’attuale ingaggio è di 20 milioni lordi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

