VIDEO – Pistoiese | 41 anni fa prima vittoria in A firmata Paganelli Ecco chi finì

Advertising

SIENANEWS : Il tecnico della Robur Siena 1904, Alberto Gilardino, ha presentato la sfida di domani con la Pistoiese. Video all… - bennygiardina : Giuseppe Mascara Palermo-Pistoiese 1-0 9/9/2001 Oddio sono passati 20 anni... -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Pistoiese

... che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming: è possibile ... ai successi interni controe Montevarchi sono seguite due due battute d'arresto in ...SIENA0 - 0: PRIMO TEMPO Termina a reti bianche Siena. Il derby toscano, valido per la settima giornata del girone B di Serie C , termina con il risultato di 0 - 0. Una gara ...Video Siena Pistoiese (risultato finale 0-0) gol e highlights: Il Siena viene bloccato da una grande prestazione di Pozzi. Finisce in pareggio.La Pistoiese chiude il trittico settimanale con quattro punti in tre gare. A Siena un pareggio che dà morale La Pistoiese che ha giocato al “Franchi” di Siena si può salvare; quella di martedì scorso ...