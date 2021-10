Serie C-Girone C, Picerno-Catania 0-1: Moro la sblocca dal dischetto. La classifica (Di lunedì 4 ottobre 2021) Successo esterno del Catania contro l'Az Picerno nel corso del posticipo della 7ªgiornata del Girone C di Serie C. Gli etnei guadagnano tre punti, portandosi dunque a quota 7 in classifica Leggi su mediagol (Di lunedì 4 ottobre 2021) Successo esterno delcontro l'Aznel corso del posticipo della 7ªgiornata delC diC. Gli etnei guadagnano tre punti, portandosi dunque a quota 7 in

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, Picerno-Catania 0-1: Moro la sblocca dal dischetto. La classifica - Lazio_TV : SERIE D: TRASTEVERE AL COMANDO. NEL GIRONE G VINCE L'APRILIA (VIDEO). - QdSit : Nel primo posticipo della settima giornata del girone C di serie C, il Catania vince a Picerno 1-0: decide il rigor… - aiacatanzaro : SERIE D. ??Turno infrasettimanale per il girone B di #SerieD. Il nostro associato Giuseppe Costa designato per arbi… - contefiele : RT @desti_paradiso: Motivi per cui amiamo il girone C di Serie C: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Borgo: ostacolo Correggese nel turno infrasettimanale ... che scenderà in campo mercoledì 6 ottobre alle ore 15 al "Ballotta" contro la Correggese in occasione della quarta giornata del Girone D di Serie D. La formazione borghigiana, ancora imbattuta nella ...

Serie C, Viterbese: ufficiale l'esonero di Dal Canto La squadra laziale ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore (soli tre punti, ma nessuna vittoria, in 7 gare del girone B di Serie C) questo comunicato: " US Viterbese 1908 comunica di aver ...

Serie D, girone B: Ecco tutti i risultati e i marcatori della terza giornata Tuttocampo Con il brindisi del Poviglio, la serie B ha scelto le quattro regine Insieme ai reggiani, in A dopo 46 anni di vita, salgono anche Torre Pedrera Falcon (nati nel 1977), Bsc Grosseto (al secondo anno seniores) e Padova Baseball, che torna dopo tre stagioni di assenza ...

Serie C-Girone C, Picerno-Catania 0-1: Moro la sblocca dal dischetto. La classifica Successo esterno del Catania contro l'Az Picerno nel corso del posticipo della 7ªgiornata del Girone C di Serie C. Gli etnei guadagnano tre punti, portandosi dunque a quota 7 in classifica ...

... che scenderà in campo mercoledì 6 ottobre alle ore 15 al "Ballotta" contro la Correggese in occasione della quarta giornata delD diD. La formazione borghigiana, ancora imbattuta nella ...La squadra laziale ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore (soli tre punti, ma nessuna vittoria, in 7 gare delB diC) questo comunicato: " US Viterbese 1908 comunica di aver ...Insieme ai reggiani, in A dopo 46 anni di vita, salgono anche Torre Pedrera Falcon (nati nel 1977), Bsc Grosseto (al secondo anno seniores) e Padova Baseball, che torna dopo tre stagioni di assenza ...Successo esterno del Catania contro l'Az Picerno nel corso del posticipo della 7ªgiornata del Girone C di Serie C. Gli etnei guadagnano tre punti, portandosi dunque a quota 7 in classifica ...