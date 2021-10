Piatti: "Sinner? Mi arrabbio quando lo chiamano predestinato..." (Di lunedì 4 ottobre 2021) Coach Riccardo Piatti spiega l'evoluzione di Jannik Sinner, che domenica a Sofia ha centrato il 4° trofeo della carriera, proseguendo il sogno Finals: "E' un predestinato, ma al lavoro" Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Coach Riccardospiega l'evoluzione di Jannik, che domenica a Sofia ha centrato il 4° trofeo della carriera, proseguendo il sogno Finals: "E' un, ma al lavoro"

Advertising

angelomangiante : Riccardo Piatti: 'Mi arrabbio quando dicono che #Sinner sia un predestinato. No, è un predestinato al lavoro. A S… - SkySport : Piatti a Sky Sport: 'Sinner è un predestinato al lavoro. Sarà pronto tra 2 anni'. VIDEO #SkyTennis #Tennis… - mahmori4 : RT @matmosciatti11: Coach #Piatti a Sky: “#Sinner non è ancora un giocatore da top 5 ATP. Credo che tra circa un anno e mezzo potrà essere… - Jonasmoni1 : RT @SkySport: Piatti a Sky Sport: 'Sinner è un predestinato al lavoro. Sarà pronto tra 2 anni'. VIDEO #SkyTennis #Tennis #SkySport #Piatti… - Pally84 : RT @angelomangiante: Riccardo Piatti: 'Mi arrabbio quando dicono che #Sinner sia un predestinato. No, è un predestinato al lavoro. A Sofi… -