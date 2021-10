Olimpiadi invernali Pechino 2022, ad ottobre inizieranno i test event (Di lunedì 4 ottobre 2021) Appena finite le Olimpiadi “classiche” ecco sbucare subito dietro l’angolo le Olimpiadi invernali. Per questo, da domani 5 ottobre fino al 31 dicembre saranno organizzate 10 gare internazionali come test event proprio per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tre settimane di allenamento e due prove nazionali per testare tutti gli elementi dei Giochi nelle tre zone di gara di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou. Gli eventi riguarderanno pattinaggio di velocità, skeleton, slittino, pattinaggio artistico, short track, curling, curling in carrozzina, bob, hockey su ghiaccio, ski cross freestyle, snowboard cross, combinata nordica e biathlon, tra cui curling e hockey su ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Appena finite le“classiche” ecco sbucare subito dietro l’angolo le. Per questo, da domani 5fino al 31 dicembre saranno organizzate 10 gare internazionali comeproprio per ledi. Tre settimane di allenamento e due prove nazionali perare tutti gli elementi dei Giochi nelle tre zone di gara di, Yanqing e Zhangjiakou. Glii riguarderanno pattinaggio di velocità, skeleton, slittino, pattinaggio artistico, short track, curling, curling in carrozzina, bob, hockey su ghiaccio, ski cross freestyle, snowboard cross, combinata nordica e biathlon, tra cui curling e hockey su ...

Advertising

sportface2016 : #Olimpiadi invernali #Pechino2022, ad ottobre inizieranno i test event - rospobufo : @FartFromAmerika da domani si parlerà solo di olimpiadi invernali - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Finalmente le linee guida per i Giochi di Pechino: no agli spettatori stranieri, atleti vaccinati o quarantena #beijing2022… - roberto_picozzi : @StefanoPutinati @AlfonsoFuggetta Se riuscissi ad estendere la manovra al 2022, ci sarebbero solo le Olimpiadi inve… - pispantelli : Mio padre: 'bravissimi ma il 2021 è quasi finito dopo non c'è più niente da vincere' Mia madre 'Beh, a febbraio ci… -