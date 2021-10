No Time to Die: Daniel Craig avrà la sua stella a Hollywood grazie a James Bond (Di lunedì 4 ottobre 2021) La star di No Time to Die, Daniel Craig, sarà onorato presto con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood proprio accanto a un altro celebre 007. Daniel Craig sta ricevendo molti elogi per la sua interpretazione in No Time to Die, ultimo film in cui veste i panni di James Bond, e presto riceverà una meritata onorificenza: la stella sulla Walk of Fame di Hollywood, accanto alle star più ricordate della storia. Secondo quanto riportato da People, con No Time to Die Daniel Craig diventerà il quarto attore appartenente alla saga di James Bond a ottenere la famosa stella dopo i colleghi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021) La star di Noto Die,, sarà onorato presto con unasulla Walk of Fame diproprio accanto a un altro celebre 007.sta ricevendo molti elogi per la sua interpretazione in Noto Die, ultimo film in cui veste i panni di, e presto riceverà una meritata onorificenza: lasulla Walk of Fame di, accanto alle star più ricordate della storia. Secondo quanto riportato da People, con Noto Diediventerà il quarto attore appartenente alla saga dia ottenere la famosadopo i colleghi ...

