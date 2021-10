Il dottor Gerardo Botti eletto sindaco di Sessa Cilento

(Di lunedì 4 ottobre 2021) E’(Viviamo il Comune) il nuovodi. Il comune cilentano sceglie la discontinuità., direttore scientifico dell’istituto Pascale di Napoli, è originario proprio di, comune di cui era già stato primo cittadino anche il padre. Uniti per Cambiare CandidatoGiovanni Chirico Agresti Alfredo Agresti Bruno Bortolotti Marco Della Greca Giuseppe EliaFalcione Gabriele Monaco Aldovina Niglio Aldo Vitale Marco Volpe Enrico Viviamo il Comune CandidatoMichele Di Fiore Adelmo De Lisi Nicola Agresti Antonio Santoro Angelo Manganelli Tiziana Galdieri Laura Di Matteo Migliorino Antonio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : dottor Gerardo

Monza in Diretta

Dal primo ottobre , entrerà in servizio ilDimitri Rabbiosi, ricercatore dell'Università dell'Insubria. È lo specialista che si occuperà ... Dopo un paio d'anni all'Ospedale Sandi Monza, ...Una carriera iniziata e proseguita all'Ospedale Sandi Monza, dove si era specializzato al termine della laurea conseguita all'Università degli ... Dopo 18 anni di lavoro, per ilFabio ...Per il dottor Fabio Sangalli una carriera iniziata e proseguita all'Ospedale San Gerardo di Monza, dove si era specializzato al termine della ...19:06:30 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il Giudice Monocratico di Santa Maria C.V., dott. Zullo, dopo una lunga istruttoria dibattimentale ha assolto Isabella Capitelli, legale della Roberto Capitelli srl ...